Teen Wolf, Dylan O'Brien rompe il silenzio:'Volevo lasciare la storia in quel modo'

Dylan O'Brien ha rotto finalmente il silenzio e ha spiegato il motivo per cui ha deciso che non tornerà nel film sequel di Teen Wolf, in arrivo su Paramount+. Nel corso del tour promozionale per il suo nuovo film The Outfit, Dylan O'Brien ha fatto sapere ai fan della serie tv che ha dovuto prendere una decisione difficile.

Tuttavia l'arco narrativo del suo personaggio, Stiles Stilinski, si è concluso, a suo parere. Intervistato da Variety, O'Brien - che in passato ha confessato di voler recitare in un cinecomic - ha spiegato:"Si è trattata di una decisione difficile, c'era molto da tenere in considerazione. Amo molto lo show: è stato il primo progetto che ho realizzato e ci sono tante persone a cui tengo molto. Era qualcosa che stavo cercando di far funzionare, ma è successo tutto davvero molto velocemente".



Sul film sequel, l'attore spiega:"Non sapevamo davvero che lo stessero realizzando e ci hanno presi un po' alla sprovvista, e va bene, perché amiamo tutti lo show. Stavamo cercando di capire come poter essere coinvolto".

E poi la decisione:"Ho semplicemente deciso che si era interrotto in una situazione positiva per me e volevo lasciare il personaggio in quel modo. Auguro a tutti il loro meglio e non appena sarà disponibile lo vedrò. Non farò parte del cast ma spero sia fantastico" ha concluso.



Tra gli assenti anche Tyler Hoechlin, ora impegnato nel ruolo di Superman nella serie tv Superman & Lois.