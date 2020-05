Teen Wolf: la reunion del cast 3 anni dopo il finale, ecco quando accadrà

Una reunion di Teen Wolf si terrà il 5 giugno, per celebrare il nono anniversario della serie. Segnerà il debutto del nuovo programma MTV Reunions, condotto da Josh Horowitz, che si pone l'obiettivo di riunire membri del cast e del team creativo degli show più memorabili del piccolo schermo.

Lo scopo è quello di raccogliere fondi per cause benefiche. La prima puntata di MTV Reunions ospiterà dunque il creatore di Teen Wolf, Jeff Davis, che gli attori Orny Adams, Linden Ashby, Ian Bohen, Charlie Carver, Max Carver, Arden Cho, Cody Christian, Shelly Henning, Dylan O’Brien, Melissa Ponzio, Tyler Posey, Holland Roden e Dylan Sprayberry. Ovviamente, la reunion si terrà rispettando il distanziamento sociale, quindi ci si aspetta che il cast si confronti virtualmente sulla serie e sui suoi momenti più eclatanti.

Per chi non lo sapesse, Teen Wolf ha esordito il 5 giugno 2011 ed è durata sei stagioni. La storia segue le vicende di uno studente liceale, Scott McCall (interpretato da Tyler Posey), che viene morso da un lupo mannaro e deve scendere a compromessi con gli effetti che ciò ha su di lui, sui suoi amici e sulla sua famiglia. La reunion coincide non solo con il nono anniversario della serie, ma anche con il lancio della campagna #AloneTogether, che mira a educare i giovani sul distanziamento sociale per combattere la diffusione del coronavirus.

A proposito del creatore della serie, Jeff Davis ha firmato un contratto con Fox lo scorso anno. Nel 2017, si era parlato di un reboot di Teen Wolf, ma poi non si seppe più nulla.