Teen Wolf, la reunion del cast: ci sarà una nuova stagione?

Fan di Teen Wolf a raccolta! Il cast del popolare show di MTV si è ritrovato oggi nella virtual reunion presentata da Josh Horowitz, organizzata non solo per la nostra gioia, ma anche per una buona causa.

L'evento, parte dell'iniziativa #AloneTogether di MTV, ha infatti contribuito a sostenere l'associazione benefica First Responders First, a sostegno di coloro che aiutano a combattere in prima linea la pandemia.

A partecipare alla reunion sono stati Dylan O'Brien (Stiles Stilinski), Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Charlie Carver (Ethan Steiner), Max Carver (Aiden Steiner), Linden Ashby (Sceriffo Stilinski), Ian Bohen (Peter Hale), Melissa Ponzio (Melissa McCall), Orny Adams (Coach Finstock), Dylan Sprayberry (Liam Dunbar), Arden Cho (Kira Yukimura), Cody Christian (Theo Raeken), khylin Rhambo (Mason Hewitt), Shelley Hennig (malia Tate), e l'ideatore e showrunner della serie, Jeff Davis.

Nel video che trovate in testa alla notizia trovate l'intero evento, ma fate attenzione agli ultimi minuti, perché quei simpaticoni degli attori potrebbero aver anticipato qualcosa (o, semplicemente, si sono divertiti a farcelo pensare)...

Quando Josh Horowitz chiede ai vari membri del cast cosa stanno facendo al momento, secondo loro, i rispettivi personaggi, questi rispondono immaginando i vari scenari, finché Linden Ashby non se ne esce con un "Ok, ho un'idea: perché non lo facciamo?". L'attore sembrerebbe indicare una viaggetto in totale relax alle Hawaii come suggerito da Posey, ma Tyler rigira la domanda a Jeff Davis, al quale Melissa Ponzio grida entusiasta "Ti conviene comiciare a scrivereeeee!".

"Immagino che Scott stia guidando un nuovo branco... Insomma, è quello che sarebbe dovuto essere, è sempre stata una cosa del tipo 'E l'avventura continua'. Però lo scrittore si sta prendendo una pausa" afferma Davis, tra le risa e le prese in giro del resto del cast "Non tirarti indietro ora! Stai evitando di rispondere!" esclama Ashby, seguito da Horowitz che incalza "Secondo me ha delle idee al riguardo, si vede!".

Che sia davvero possibile una nuova stagione? Oppure rivedremo i personaggi nel chiacchierato reboot di Teen Wolf?