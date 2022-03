Teen Wolf, un selfie di gruppo nella cucina McCall sul set del film revival!

La star di Teen Wolf, JR Bourne, ha pubblicato su Instagram un selfie di gruppo direttamente dal set del film revival per Paramount+ della celebre serie tv fantasy andata in onda su MTV fino al 2017 e ispirata al film anni '80, Voglia di vincere. La foto ritrae diversi membri del cast storico dello show, tornato in produzione.

"Stiamo preparando una tempesta nella cucina dei McCall" ha scritto Bourne come didascalia nel post. La foto lo ritrae insieme a Tyler Posey, Holland Roden e Colton Haynes, storici protagonisti dello show fantasy.



Nel film mancherà Dylan O'Brien, uno degli storici protagonisti della serie; l'attore ha spiegato i motivi che l'hanno portato a prendere questa decisione, evitando di tornare nei panni di Stiles Stilinski, personaggio che l'ha reso celebre e che gli ha permesso di avere successo anche al cinema. Negli anni successivi O'Brien ha lavorato nel franchise cinematografico Maze Runner.



Nel film non tornerà nemmeno Tyler Hoechlin, impegnato in questo periodo nella produzione della serie tv Superman & Lois, nella quale interpreta il personaggio di Clark Kent/Superman.

Nei giorni scorsi sono state pubblicate diverse immagini dal set del revival di Teen Wolf; le foto hanno contribuito ad aumentare l'hype dei fan nei confronti delle nuove avventure che verranno raccontate nel film.



Teen Wolf è andata in onda per un totale di 100 episodi suddivisi in 6 stagioni.