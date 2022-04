Teen Wolf: Seth Gilliam tornerà nel film revival nei panni del Dr. Deaton

Nel corso di una sua apparizione al panel organizzato al Fandemic Tour di Atlanta, l'attore Seth Gilliam ha anticipato il suo ritorno nel cast del film revival di Teen Wolf dove riprenderà i panni del Dr. Alan Deaton. L'attore, che attualmente è impegnato nella serie The Walking Dead, ha lodato lo script del film originale prodotto da Paramount+.

"Ho iniziato a prepararmi tornando a guardare le sei stagioni di Teen Wolf e cercando di ricordare chi fosse il personaggio che avevo creato. È come vivere in un'altra pelle", ha detto Gilliam ai partecipanti al panel quando gli è stato chiesto cosa si provi nel tornare a interpretare il Dr. Deaton dopo sette stagioni passate in The Walking Dead. "Ho guardato quello che ho fatto. Speriamo che questo mi ricordi tutto il processo, così potrò ricreare il personaggio".

Gilliam ha aggiunto: "Non mi porterò dietro padre Gabriel, in quel caso ci scivolo dentro quando vado a lavorare. Quindi, non credo che avrò problemi a scivolare di nuovo dentro i panni di Deaton o nella pelle di Deaton. Spero che sarà così".

"Ho letto le prime 20 pagine del film di Teen Wolf ed è fantastico. È fantastico", ha detto Gilliam. "Ma è un mondo molto diverso, sono le mele e le arance, mi riferisco ai personaggi [padre Gabriel e il Dr. Deaton], quindi non penso che sarà molto difficile [tornare a interpretare Deaton]".

Nel film mancherà Dylan O'Brien, uno degli storici protagonisti della serie; l'attore ha spiegato i motivi che l'hanno portato a prendere questa decisione, evitando di tornare nei panni di Stiles Stilinski, personaggio che l'ha reso celebre e che gli ha permesso di avere successo anche al cinema. Negli anni successivi O'Brien ha lavorato nel franchise cinematografico Maze Runner.

Per il film di Teen Wolf non c'è ancora una data d'uscita confermata.