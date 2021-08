Tegola in casa Milan: infortunio per Kessie, rischia un mese di stop

Brutta tegola in casa Milan. Si è fermato infatti il centrocampista Franck Kessie, che rischia di stare fuori almeno un mese a seguito di un guaio al flessore della coscia sinistra. Il calciatore era tornato qualche giorno prima a Milanello per la preparazione in vista della prossima stagione.

Le prime indiscrezioni parlano di uno stiramento legato al super lavoro che Kessie ha fatto nell'ultimo anno. Franck infatti non ha praticamente mai smesso di giocare e dopo le Olimpiadi di Tokyo (in cui la sua Costa D'Avorio è stata eliminata dalla Spagna ai quarti di finale) è immediatamente tornato a Milano per preparare il prossimo campionato che vedrà il Milan impegnato anche in Champions League.

Il calendario di Kessie però sarà fitto anche nei prossimi mesi: dal 9 Gennaio al 6 Febbraio infatti andrà in Camerun per giocare la Coppa D'Africa, per poi tornare nuovamente al Milan. E' indubbio che si tratta di una tegole non di poco conto per il Milan di Pioli, che perde uno degli elementi imprescindibili sia a livello tattico che di carattere. Kessie infatti è il perno del centrocampo oltre che uno dei leader della squadra ed il suo apporto è stato fondamentale per la qualificazione alla Champions.

