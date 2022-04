Tehran, Glenn Close è una spia del Mossad nel trailer della stagione 2 della serie Apple

Apple TV+ ha pubblicato un trailer della seconda stagione di Tehran, fortunata serie israeliana a metà tra il thriller e lo spionaggio con protagonista Niv Sultan. Le sequenze del video della seconda stagione mostrano la presenza di una star del calibro di Glenn Close nei nuovi episodi dello show, in arrivo il 6 maggio.

Tehran segue le vicende di un'agente dei servizi segreti israeliani, il Mossad, costretta a confrontarsi con le proprie radici culturali durante una missione sotto copertura in Iran.



Il trailer riassume gli eventi della prima stagione, quando Tamar (Sultan) si è infiltrata in un impianto nucleare in Iran, camuffandosi da Zhila, una musulmana che lavora per una compagnia elettrica. Sfortunatamente, la missione di Tamar d'impedire all'Iran di avere le proprie testate nucleari è compromessa quando il capo di Zhila cerca di aggredirla e muore, costringendo Tamar a fuggire per salvarsi la vita. Nella seconda stagione Tamar è ancora braccata dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana mentre cerca di mantenere la propria copertura come donna musulmana. Mentre cerca di trovare una via di fuga dall'Iran viene contattata dal Mossad che le affida una nuova pericolosa missione.



La star di Attrazione fatale - scoprite le 5 migliori interpretazioni di Glenn Close - interpreta un membro d'alto rango del Mossad che probabilmente guiderà Tamar nella sua nuova missione. Tuttavia in queste dinamiche non è possibile fidarsi di nessuno e il trailer mostra che il personaggio di Close potrebbe nascondere qualcosa.



Come dichiarato da lei stessa lo scorso anno, Glenn Close tornerebbe nel sequel di Crudelia, ruolo interpretato in due film tra il 1996 e il 2000.