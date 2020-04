Television Academy Honors: trionfano Watchmen, Queen Sugar e Patriot Act

HBO e Netflix possono festeggiare la vittoria dei loro show tra i premiati nella tredicesima edizione dei Television Academy Honors, i riconoscimenti assegnati agli show tv che stanno influenzando la società attraverso una narrazione ponderata, potente e innovativa, così come recita la descrizione dell'Academy che assegna i premi.

L'elenco dei vincitori include gli speciali documentari At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal (HBO) e 16 Shots (Showtime), mini-serie come Watchmen (HBO) e Unbelievable (Netflix), serie drammatiche come Queen Sugar (OWN) e talk show come Patriot Act with Hasan Minhaj (Netflix).



"Nel corso di questo difficile momento per la nostra industria e il nostro Paese, i Television Academy Honors svolgono un ruolo importante nel riconoscere la programmazione contemporanea che parla alla nostra umanità e ci unisce. Vorremmo ringraziare i nostri giudici per il loro impegno e partecipazione virtuale in questo momento difficile" ha dichiarato Maury McIntyre, presidente e COO dell'Academy.

Howard Meltzer, CSA, amministratore del Casting Peer Group dell'Academy, ha presieduto il Comitato di Selezione di quest'anno, con Jill Sanford, amministratrice del Children's Programming Peer Group ha ricoperto il ruolo di vicepresidente:"Ora più che mai la televisione rimane uno dei mezzi più potenti per raggiungere ed emozionare le persone. Applaudiamo quei visionari coraggiosi che scelgono di raccontare storie difficili e potenti".

Su Everyeye trovate la recensione di Watchmen, una delle serie di maggior successo dell'ultima stagione televisiva. Di recente anche il cast di Watchmen ha invitato i fan a lavarsi bene le mani e mantenere un comportamento rispettoso delle regole in questo periodo di pandemia globale.