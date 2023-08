Television Critics Association 2023, Succession trionfa: annunciati tutti i vincitori

In occasione della 39esima edizione dei TCA, la Television Critics Association ha assegnato come ogni anno i premi ai programmi televisivi più degni di nota. Nonostante quest'anno la cerimonia non si sia tenuta, i premi assegnati danno un ottimo indizio in vista degli Emmy.

A causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che continua ad imperversare la cerimonia non è stata organizzata ma sono state ugualmente pubblicate le liste dei vincitori che hanno visto trionfare Succession con la vittoria nella categoria programma dell'anno. Con l'annata televisiva andata in onda non era scontato il risultato. La quarta e ultima stagione di Succession ha conquistato il mondo intero ottenendo anche numerosissime candidature agli Emmy Awards.

I TCA, come ogni anno, sono un'ottima bussola in vista della consegna degli Emmy, gli Oscar della televisione. Nel frattempo vi lasciamo la lista dei vincitori:

● Individual Achievement In Drama: Rhea Seehorn (BETTER CALL SAUL, AMC)

● Individual Achievement In Comedy: Natasha Lyonne (POKER FACE, Peacock)

● Outstanding Achievement In News and Information: THE U.S. AND THE HOLOCAUST (PBS)

● Outstanding Achievement In Reality Programming: JURY DUTY (Amazon Freevee)

● Outstanding Achievement In Children’s Programming: BLUEY (Disney+)

● Outstanding Achievement In Family Programming: MS. MARVEL (Disney+)

● Outstanding Achievement In Variety, Talk Or Sketch: I THINK YOU SHOULD LEAVE WITH TIM ROBINSON (Netflix) (2022 Winner in Category)

● Outstanding New Program: THE BEAR (FX)

● Outstanding Achievement In Movies, Miniseries, Or Specials: BEEF (Netflix)

● Outstanding Achievement In Drama: SUCCESSION (HBO | Max) (2022 & 2020 Winner in Category)

● Outstanding Achievement In Comedy: THE BEAR (FX)

● Program of the Year: SUCCESSION (HBO | Max)

● Career Achievement Honoree: Mel Brooks

● Heritage Award: THE CAROL BURNETT SHOW (CBS)

Nel frattempo è stato annunciato l'ufficiale rinvio degli Emmy Awards causato dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!