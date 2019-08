Tell Me a Story: Garcelle Beauvais entra nel cast della seconda stagione

La serie antologica Tell Me a Story potrà contare, durante la seconda stagione, sulla presenza di Garcelle Beauvais in un ruolo ricorrente. L'attrice affiancherà Odette Annabelle E Natalie Alyn Lind che saranno protagoniste, oltre alla presenza di Carrie-Anne Moss e Danielle Campbell.

Garcelle Beauvais (Spider-Man Homecaming) interpreterà il personaggio di Veronica Garland, una donna d'affari bella e astuta. Dopo aver sposato il vedovo Frank Garland, Veronica instaura un rapporto conflittuale con sua figlia Simone (Ashley Madekwe), e tra le due sorgeranno dei contrasti. Cercherà in tutti i modi di mantenere un ruolo dominante all'interno della famiglia e sopratutto si mostrerà molto protettiva nei confronti dei suoi due figli Ron (Caleb Castille) e Derek (Christopher Meyer).

Ideata da Kevin Williamson e Aaron Kaplan di Kapital Entertainment, Tell Me a Story è una serie TV che prende alcune tra le fiabe più famose e amate al mondo, per rielaborarle in chiave thriller-psicologico. La seconda stagione sarà basata su tre storie riguardanti tre celebri principesse: La bella addormentata, La bella e la bestia e Cenerentola. All'interno della prima stagione, invece, erano presenti le fiabe in versione oscura di Cappuccetto rosso, I tre porcellini e Hansel e Gretel.

La seconda stagione di Tell Me a Story sarà distribuita sul servizio di video on demand CBS All Access, mentre la serie risulta ancora inedita per una distribuzione in Italia.