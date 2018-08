Tell Me a Story: Paulina King nella nuova serie thriller di CBS

Deadline riporta che Paulina Singer è entrata nel cast del thriller di CBS All Access Tell Me A Story: la cantante interpreterà Laney, una ragazza ribelle con una passione segreta per il macabro e l'esplorazione del proprio lato oscuro.

Il concept alla base della serie è quello di prendere le fiabe più conosciute e amate del mondo e re-immaginarle in versione thriller psicologico, mettendone in risalto gli aspetti oscuri e contorti.

Ambientato nella moderna New York City, la prima stagione di questo dramma antologico intreccia I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso ed Hansel e Gretel in un'epica e sovversiva favola di amore, perdita, avidità, vendetta e omicidio. Il cast di Tell Me A Story include James Wolk, Billy Magnussen, Dania Ramirez, Danielle Campbell, Dorian Missick, Michael Raymond-James, Davi Santos, Sam Jaeger, Zabryna Guevara, Paul Wesley e Kim Cattrall.

La serie è prodotta dalla Kapital Entertainment di Aaron Kaplan, ed è stata scritta e prodotta da Kevin Williamson, Dana Honor e Liz Friedlander. La Friendlander ha anche diretto i primi due episodi della stagione.

La serie è l'ultima novità delle produzioni originali di CBS All Access, che ha già sfornato Star Trek: Discovery, The Good Fight, No Activity e Strange Angel, prodotta da Ridley Scott. Il catalogo del servizio continuerà ad espandersi con le prossime ed imminenti One Dollar, The Twilight Zone e ulteriori programmazioni da annunciare.