Tempation Island, falò di confronto infuocato tra Antonella Elia e Pietro delle Piane

Se lo scorso episodio di Temptation Island aveva messo in discussione il rapporto tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, la puntata di ieri sera sembra aver incrinato irrimediabilmente il rapporto complice un falò di confronto veramente acceso.

Prima dell'incontro l'uomo aveva offeso profondamente la donna dicendo: "Ha 56 anni è sola, io ho un figlio e 11 anni meno di lei, se perde me è finita. Ma sappiamo come andrà a finire, quando mi vede crolla, come tutte le donne. É debole, una sera stava piangendo e singhiozzando mi aveva detto che dopo la morte sarebbe stata ricordata solo per aver tirato i capelli ad Aida Yespica sull’Isola. Tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andare in una casa di riposo, non io".

Dopo aver ascoltato queste parole l'Elia ha detto a Filippo Bisceglia: "Mi sento triste perché non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non riconosco. Io credo che lui abbia fatto così perché io ho parlato del mio ex Fabiano. Si è trasformato in qualcosa che è inaccettabile, mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili".

Arriva poi il gesto che segna la rottura definitiva, l'ex valletta di Mike Buongiorno schiaffeggia il compagno che tentava di eludere le sue domande sul bacio con la tentatrice Beatrice, dopo averlo definito "schifoso".