Temptation Island, ecco quando partirà il programma condotto da Alessia Marcuzzi

Una nuova stagione televisiva sta per partire e con essa anche una nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi che non vedrà però la partecipazione di volti noti dello spettacolo.

Il programma di Canale 5 sarebbe dovuto iniziare questa settimana, precisamente il 9 settembre ma, è stato rimandato al 16 settembre come comunicato dal suo profilo social.

"Attenzione, attenzione: la prima puntata di #TemptationIsland ci aspetta mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5! STIAMO TORNANDO... #SaveTheDate"

Questa notizia ha creato un po' di malcontento nei telespettatori di Temptation Island che si chiedono la ragione di questi continui spostamenti, un utente su Instagram un po' arrabbiata ha infatti scritto: "Sarà la volta buona o tra qualche giorno rimanderete ancora! Bah!".

Pare che lo slittamento del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sia dipeso dall'abbandono improvviso di una coppia, dopo la scoperta di un tradimento. Questo avvenimento avrebbe quindi costretto la produzione a creare un nuovo montaggio delle scene realizzate fino a quel momento e, avrebbe poi portato all'aggiunta di due nuovi partecipanti che si sarebbero dovuti sottoporre al tampone e alla quarantena preventiva.

Non sappiamo ancora cosa possiamo aspettarci da questa nuova edizione del programma ideato da Maria De Fillippi che è già andato in onda questa estate in una particolare edizione mista condotta da Filippo Bisglia.