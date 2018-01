Tempo di nuovi amori per Kara nella nuova puntata di Supergirl del 15 Gennaio?

Potremmo già guardare all'inizio della prossima grande storia d'amore di Supergirl ? Oltre a regalarci una prima occhiata ain abbigliamento completo da, la reteha pubblicato anche le foto del ritorno del 15 gennaio dello show, che portafaccia a faccia con(interpretato da).

ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER



Il sofisticato computer alieno di quinta generazione viene reclutato dagli altri membri della Legion of Super-Heros per sondare la mente di Kara e aiutarla a riprendersi dalla sua battaglia contro The Reign, dalla quale è uscita sconfitta e in gravi condizioni. Per quanto riguarda l'intero aspetto "romantico" di cui abbiamo parlato in apertura, Brainiac 5 ha dimostrato di essere più di un semplice collega di Supergirl nella tradizione della DC Comics.

Inoltre, l'ormai ex co-showrunner Andrew Kreisberg ha detto a TVLine che "qualcuno in fondo alla strada piacerà molto a Kara", gettando ancora ancora più benzina sul fuco della speculazione. Questo nuovo gruppo di foto rilasciate dalla rete The CW, che potete trovare in calce alla notizia, offre anche un primo sguardo ad Amy Jackson (la moglie di Mon-El Imra) ​​nel suo costume da Saturn Girl.

Supergirl tornerà il prossimo 15 Gennaio su The CW, dando inizio al nuovo anno dell'Arrowverse.