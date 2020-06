Temptation Island Vip, il promo annuncia le prime due coppie ufficiali: ecco chi sono

C'è grande attesa per i nomi delle coppie che faranno parte della prossima edizione di Temptation Island, e già da qualche settimana si rincorrono i rumors al riguardo.

Nelle ultime ore su Witty TV sono apparsi i promo di due coppie di cui già si vociferava la partecipazione: la showgirl Antonella Elia con l'attore Pietro Delle Piane, e la conduttrice Manila Nazzaro con il dirigente sportivo Lorenzo Amoruso.

Già dal promo del reality show di Canale 5 si possono cogliere quelle che saranno le vicende clou che potrebbero minare il rapporto tra la Elia ed il suo compagno. La showgirl infatti si presenta così: "Ciao, sono Antonella Elia, sto con Pietro da un anno e tre mesi. Ho detto sì a Temptation Island perché mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini", e lui risponde: "Sono un uomo del sud, ho una gelosia proprio fisica. Non deve farsi toccare neanche la mano e i piedi. E' meglio, evitiamo", e la Elia con voce sognante conclude: "E cosa faccio?..".

Per l'altra coppia invece sembra prospettarsi un viaggio nei sentimenti molto profondo, almeno sulla carta: "Sono Manila Nazzaro, ho 42 anni e sono fidanzata con Lorenzo da quasi tre anni. Io non credevo più nell'amore, Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere quella pazienza e quella determinazione nel farmi ricredere che comunque è possibile rinnamorarsi. In questo Temptation potrebbe anche illuminarci, mi piacerebbe che la nostra storia poi prendesse una piega precisa alla fine", e alle parole della compagna Lorenzo Amoruso finge di scoccare una freccia di cupido nell'aria.

E nell'attesa di scoprire chi saranno le altre coppie partecipanti al reality, sappiate che è prevista la presenza di un ex corteggiatore di Uomini e Donne tra i tentatori, mentre resta ancora un'incognita la presenza di Giulia Cavaglià e Francesco Sole.