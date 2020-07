Temptation Island 2020, resoconto della quarta puntata: è finita tra l'Elia e Pietro?

La quarta puntata di Temptation Island non è stata di certo priva di emozioni e colpi di scena. Il penultimo episodio del reality andato in onda ieri sera su Canale 5, ha lasciato un po' tutti a bocca aperta tra tradimenti, complessi falò di confronto e tante, tante lacrime.

Il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, ha baciato una delle tentatrici e come è stato possibile vedere dal video mostrato alla showgirl, l'uomo tenta di eludere le telecamere insieme a Ilaria e Beatrice. Quando un altro partecipante al programma, ovvero Lorenzo Amoruso gli chiede cosa abbia fatto, Pietro confessa il tradimento senza mezzi termini: "L’ho baciata". Nonostante le immagini molto esplicite la Elia ha deciso di continuare il percorso a Temptation Island fino alla fine, per vedere cos'altro potrà combinare l'uomo che aveva al suo fianco. La donna si abbandona alle lacrime, distrutta non solo dalla rivelazione di Pietro ma, anche dalle sue parole. Viene infatti definita acida ed egoista in quanto non ha figli.

Le cose si fanno molto molto complicate anche tra Anna e Andrea. Lei prova ancora una volta a far ingelosire il fidanzato Andrea in modo da convincerlo a creare insieme una vera e propria famiglia. Il suo piano però sembra non ottenere il risultato sperato. Andrea pensa che la compagna gli starebbe mancando di rispetto avvicinandosi sempre di più al tentatore Carlo. Sarà risolutivo il falo di confronto?

Critica anche la situazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L'ex Miss Italia vorrebbe un rapporto più stabile con l'uomo che secondo lei dovrebbe traferirsi a Roma. Nonostante qualche parolina di sconforto, Manila ha rivelato a Filippo di essere orgogliosa del comportamento di Lorenzo che è comunque stato molto serio.

Infine gli ultimi video che mostrano Antonio tra le braccia di Ilaria, causano l'irrefrenabile ira di Annamaria che ha chiesto un falò di confronto decisa a lasciare il compagno. Quest'ultimo ha rivelato di avere chiare molte più cose sul loro rapporto mentre Annamaria visibilmente arrabbiata lo tartassava di offese, definendolo tra l'altro un porco.

Cosa accadrà nell'ultimo episodio di Temptation Island? Per scoprirlo appuntamento alla prossima settimana.