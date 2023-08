Temptation Island 2023: quali coppie stanno ancora insieme?

È andata ieri sera in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2023, ed al termine dello show il conduttore ha fatto il punto su come stanno le cose oggi, ad un mese dalla fine delle registrazioni.

Partendo ovviamente da Mirko e Perla di Temptation Island 2023, come affermato dal padre di lui i due sono separati e Mirko più volte è stato avvistato dalla tentatrice Greta. Perla dal suo canto ha rivisto e risentito Igor il quale ha confessato che si sentono tutti i giorni ed avrebbe conosciuto già la famiglia di Greta. Tra i due c’è del tenero e si sono anche fatti lo stesso tatuaggio.

Isabella e Manu invece sono ancora insieme, così come Gabriela e Giuseppe. Discorso diverso per Alessia e Davide che pur restando ancora insieme sono in pausa. Proprio Davide ha spiegato che “i suoi comportamenti nel villaggio non mi sono piaciuti e le ho chiesto una pausa. Lei è tornata a vivere dai genitori. Non ci siamo lasciati ma siamo in pausa”.

Tra i separati invece figurano Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel ed Ale e Federico.Questi ultimi due non si sono più rivisti e lei ha raccontato di aver sentito Federico solo al telefono, senza alcuna occasione di chiarirci. I due a quanto pare non si vedono dal giorno del falò ed ha manifestato la sua scontentezza in quanto a sua detta “un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione era d’obbligo, mi sarei aspettata che me lo chiedesse lui”.