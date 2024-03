Temptation Island 2024: annuncio inaspettato di Raffaella Mennoia!

Preparatevi, un nuovo viaggio nei sentimenti sta per partire: ecco le anticipazioni sulla prossima edizione di Temptation Island. A fornirci nuovi aggiornamenti è, come sempre, Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma. Ecco quali sono state le sue parole!

Temptation Island è un programma che va avanti ormai da quasi 10 anni e che ha registrato un solo, inaspettato stop nel 2022. Lo show condotto da Filippo Bisciglia si riconferma, anno dopo anno, un grande successo per il palinsesto Mediaset, tenendo incollati agli schermi ogni settimana milioni di spettatori impazienti di scoprire quale sarà la sorte di ogni coppia. Ma quali sono quindi le ultime novità?

Come ha fatto sapere con un videomessaggio rilasciato nelle scorse ore sul web, Raffaella Mennoia ha dichiarato ufficialmente aperti i casting per Temptation Island 2024! Al momento i provini sono rivolti ai tentatori e alle tentatrici, che potranno iscriversi contattando la redazione. Purtroppo per i fan del programma, Temptation Island 2024 - Winter Edition - la prima edizione invernale del reality show - è saltata per ragioni di sicurezza legate allo scoppio del conflitto in Medio Oriente.

Nonostante questa piccola delusione, ora gli appassionati dello show targato Mediaset possono tirare un sospiro di sollievo: non ci resta che attendere l’arrivo dell’estate per poter commentare insieme le dinamiche avvincenti del viaggio dei sentimenti più famoso del piccolo schermo.

