Temptation Island 2024: Perla e Mirko di nuovo nel cast? Arriva l'indiscrezione!

La coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, reduce dall’edizione 2024 del Grande Fratello, potrebbe sbarcare nuovamente nella nuova edizione di Temptation Island? Ecco alcune indiscrezioni che vorrebbero i due rimettere alla prova i loro sentimenti!

La nuova edizione di Temptation Island è quasi pronta a fare ritorno: il programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, potrebbe tornare sul piccolo schermo a partire dal 24 giugno. Mentre continuano i cast sia per le coppie, sia per tentatori e tentatrici, è spuntata fuori una voce di corridoio che sta già facendo molto scalpore. Lo scoop riguarda proprio Mirko Brunetti e Perla Vatiero che potrebbero ritornare nel villaggio dei sentimenti per rimettere alla prova il loro amore.

Il pubblico ha potuto conoscere la coppia proprio attraverso il programma di Canale 5: Mirko e Perla hanno raccontato la loro storia nella precedente edizione del format e, in quella occasione, il ragazzo decise di troncare la relazione con Perla, lasciando il villaggio con la tentatrice Greta, salvo poi interrompere la frequentazione con quest’ultima dopo pochi mesi.



Dopo essersi, quindi, lasciati a Temptation Island 2023 e rimessi insieme al Grande Fratello nell’edizione di quest’anno, c’è chi crede che rivedremo la coppia nel villaggio delle tentazioni con lo scopo di evitare gli errori passati e di rimettere alla prova il loro percorso di vita insieme. Ovviamente bisognerà attendere eventuali smentite o conferme, ma nel frattempo il rumor sta suscitando grandissimo interesse da parte dei fan!

