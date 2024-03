Temptation Island 2024: quando inizia il programma? Svelata la data della prima puntata!

Manca sempre meno alla nuova stagione del viaggio nei sentimenti più popolare della TV italiana: i casting di Temptation Island 2024 sono aperti da qualche giorno, e ora sarebbe stata svelata la data della prima puntata!

Buone notizie per gli appassionati del programma di Canale 5: Temptation Island è pronto a tornare in onda dopo la cancellazione della sua prima edizione invernale. Ma quando potremo vedere le puntate? Teoricamente, la nuova stagione dovrebbe vedere la luce lunedì 24 giugno, per poi concludersi il 29 luglio. Al momento, però, si tratta solo indiscrezioni: Mediaset, al momento, non ha ancora ufficializzato alcuna data.

L’annuncio della nuova stagione è arrivato lunedì 11 marzo quando, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha svelato al pubblico il ritorno tanto atteso di Temptation Island 2024. Nel suo intervento, inoltre, l’autrice ha spiegato le modalità di iscrizione ai casting, aperti solo per i tentatori e le tentatrici. Successivamente, a distanza di due giorni, è andato in onda lo stesso video in cui, però, l’annuncio veniva rivolto anche alle coppie.

Il format è basato sull’omonimo programma americano e racconta le storie, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di 7 giovani coppie, non sposate e senza figli in comune, che partecipano allo show per mettere alla prova la loro relazione.

