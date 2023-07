Temptation Island del 24 Luglio: due coppie decidono di lasciarsi dopo il falò

La puntata di Temptation Island del 24 Luglio è stata piuttosto movimentata. Sono state due infatti le coppie che hanno deciso di lasciarsi, su quattro rimaste, proprio quando ci stiamo avviando verso la conclusione di questa edizione del reality show.

Nell’episodio in questione si sono separati Francesca e Manuel, che stavano insieme da due anni e mezzo ed avevano affrontato ben cinque separazioni. Francesca ha chiesto all’ex fidanzato il falò del confronto dove ha confermato a Manuel di aver realizzato che la sua relazione era ormai diventata una dipendenza e non più sorretta dall’amore. Manuel dal suo canto ha espresso il desiderio di divertirsi senza alcun legame ma ha comunque confermato l’importanza che riveste per lui Francesca.

Anche Perla e Mirko, che erano fidanzati da cinque anni, si sono lasciati durante il confronto. Durante il falò a Mirko sono state mostrate le immagini di Perla ed Igor che dormivano nello stessoletto, il che ha fatto aumentare la tensione tra i due soprattutto alla luce di quanto successo in precedenza quando Perla aveva visto il fidanzato avvicinarsi a Greta. Un’accusa che Mirko non ha accettato e che l’ha portato ad attaccare duramente Perla definendola immatura ed ingrata. Quest’ultima però ha portato il suo punto di vista affermando che il compagno ha gettato fango sulla loro storia d’amore ed ha screditato la relazione. Il confronto si è concluso nel peggiore dei modi con Mirko che ha apertamente affermato di aver perso la stima nei confronti di Perla prima di lasciare il programma. Quest’ultima ha raggiunto Igor con cui ha promesso di riunirsi appena terminato il docureality.