Temptation Island, Anna inganna Andrea e Lorenzo Amoruso si arrabbia: la reazione è virale

Giovedì è andata in onda la prima puntata di Temptation Island - quest'anno in un'edizione unica vip e nip - e come si poteva immaginare ha già regalato numerosi colpi di scena e la giusta dose di lacrime e sofferenze d'amore per le sei coppie del reality show di Canale 5.

Il pubblico ha già decretato chi è il più simpatico di questa edizione: è Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, che ha conquistato tutti facendosi coscienza per i suoi compagni nel villaggio e opinionista di turno.

In poche ore è diventata virale la reazione di Amoruso ad un episodio che vede protagonista un suo compagno d'avventura: durante la puntata per i fidanzati è arrivato il momento dell'atteso e temutissimo falò, luogo in cui si vedono gli atteggiamenti più compromettenti del proprio coniuge.

E' tempo di video per Andrea, che ignaro del piano architettato dalla sua ragazza Anna per farlo ingelosire, vede l'avvicinamento di quest'ultima al single Carlo, con il quale sembra avere un forte feeling. Il ragazzo ci rimane malissimo, e dopo il falò esterna tutta la sua rabbia, manifestando la sua sorpresa nel vedere la sua compagna in quegli atteggiamenti tanto espliciti con un estraneo, e dichiara "di non essere qui per mettere in discussione l'amore, ma vedendo queste immagini il dubbio mi viene".

Solo in un momento successivo tutto il gruppo viene chiamato nel Pinnettu, e si svela la messinscena di Anna: la donna parla con le sue compagne del piano costruito con lo scopo di ottenere ciò che vuole: "Ognuna conosce il proprio uomo, e io so che se lo faccio ingelosire poi ottengo quello che voglio [...] Lui mi dice di volere tre, quattro figli, ma quando?[...] Economicamente sta benissimo!".

Le parole di Anna scatenano una reazione istintiva in Lorenzo Amoruso, che urla "E allora?", grido che ha subito scatenato i social generando un vero e proprio fenomeno virale intorno alla sua rabbia empatica verso la superficialità mostrata nel discorso di Anna, pensiero che poi ribadisce anche dopo: "Non ho visto rispetto per l'amore. L'amore che lei decanta tanto. Lei dice: Ottengo ciò che voglio facendo così perché so che lo faccio star male. Ragazzi, Dario Argento le fa una pippa, a questa. Ho visto solo attaccamento ai soldi".

Vedremo cosa succederà nella prossima puntata, intanto già ci sono stati i primi segnali d'allarme per quasi tutte le coppie divise nel bellissimo resort sardo. Restate connessi per saperne di più.