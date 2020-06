Temptation Island, il cast è al completo: ecco le ultime due coppie del reality show

Sono state rivelate anche le ultime due coppie che parteciperanno a Temptation Island a partire dal 2 luglio, il reality show della Fascino di Maria de Filippi.

Di chi si tratta? Come sappiamo questa edizione vedrà la fusione della versione nip con quella vip, in quanto la pandemia ha posticipato la produzione, decidendo di unire insieme i due format. Infatti tra le coppie abbiamo le "celebrities" Antonella Elia con il compagno Pietro delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso - annunciate nel primo promo dello show Mediaset - ma anche altrettante coppie nip presentate qualche giorno fa, ossia Annamaria con Antonio e Valeria con Ciavy.

Gli ultimi partecipanti appartengono alla categoria nip, e ve li facciamo conoscere attraverso il loro video di presentazione ufficiale.

La quinta coppia è formata da Anna e Andrea, ed ecco il motivo della loro presenza a Temptation Island: i due sono fidanzati da due anni, Anna ha 38 anni, mentre Andrea 27. Dal video si evince subito quale sia il problema che cercheranno di risolvere partecipando allo show, e lo rivela Andrea per primo: "Io con Anna andrei a vivere subito, solo che lei vuole di più, vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita. Per me Temptation Island è l'occasione per farle capire che la amo ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia".

Anna è però di un'altra opinione: "Se pensi questo, non ti dovresti prendere una donna più grande, e questa cosa mi spaventa e mi frena a fare un passo indietro e a dire che forse sto solo perdendo tempo".

La sesta ed ultima è invece quella di Sofia e Alessandro, che fanno coppia fissa da quattro anni e mezzo. Sofia chiarisce a tutti su cosa dovranno confrontarsi nelle prossime settimane d'isolamento: "E' nata a mille, dopodiché iniziano i nostri tira e molla. Devo capire se questo rapporto tra di noi può riconquistare fiducia e non sia solo un amore malato", e Alessandro spiega: "Io mi sono innamorato subito, perché ha gli occhi più belli del mondo. Purtroppo lei ha frequentato per sei mesi un'altra persona mentre stava ancora con me. Penso che Temptation sia l'ultima spiaggia per farmi capire che persona è lei".

Adesso il cast è al completo, e siamo in attesa di rivedere Filippo Bisciglia alle prese con le emozioni dei concorrenti, che come sempre verranno separati nella bellissima villa di Is Morus Relais in Sardegna. Non perdetevi Temptation Island in onda da martedì 2 luglio su Canale 5.