Temptation Island: una delle coppie dell'ultima stagione protagonista di un web reality!

Nell’attesa che la nuova stagione di Temptation Island 2024 abbia inizio, ecco che arriva l’annuncio ufficiale sui social di una delle coppie protagoniste dello scorso viaggio dei sentimenti.

Dopo aver preso parte all’ultima edizione di Temptation Island, una delle coppie più discusse e amate è pronta ad intraprendere un nuovo viaggio: stavolta, però, i due saranno protagonisti di un web reality che partirà nelle prossime settimane. La coppia in questione è quella formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: i due ex volti del programma condotto da Filippo Bisciglia hanno deciso di mettersi in gioco in questo nuovo programma intitolato The Social Home.

Nonostante i nomi di Gabriela e Giuseppe non siano ancora ufficiali, gli indizi rivelati dalla pagina Instagram di The Social Home non hanno lasciato molto spazio ai dubbi: la coppia che farà parte del reality ha partecipato a Temptation Island, viene dalla Campania e sono state alcune mostrate parti del corpo e la voce dei ragazzi. Ma di cosa tratterà il programma?

I concorrenti, a quanto riportato dal sito ufficiale, vivranno divisi in due gruppi: metà in una casa da sogno, mentre l’altra metà vivrà all’aperto, senza comodità: “I coraggiosi concorrenti, metà di loro immersi nel lusso di una struttura da sogno, l’altra metà vagabondando all’aperto, procacciandosi il cibo e vincendo prove per guadagnarsi l’accesso al paradiso del reality. Dovranno affrontare le prove di sopravvivenza e non avranno la possibilità di ripararsi dal maltempo”. Qui sotto trovate il post ufficiale di The Social Home!

