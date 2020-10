Temptation Island: ecco cosa è successo alle coppie del reality show di Alessia Marcuzzi

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di questa turbolenta stagione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Il percorso delle coppie con tentatori e tentatrici è durato come sempre 21 giorni. Scompriamo insieme cosa è successo.

Due falò erano rimasti in sospeso dalla scorsa puntata. Nel primo, Alberto Maritato ha scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con Speranza Capasso che era probabilmente pronta ad uscire dal programma con lui. La scelta è dipesa dalla frequentazione con la tentatrice Nunzia che l'uomo ha ammesso di voler vedere anche dopo la fine di Temptation Island. Carlotta e Nello hanno deciso di dare una nuova possibilità al proprio rapporto. La tentatrice in questo caso non ha avuto la meglio e, Sorrentino ha addirittura ammesso di voler sposare la sua compagna.

Il programma è poi continuato mostrando ciò che è accaduto ad un mese di distanza dai falò. In un inatteso confronto a 3, la single Nunzia ha rivelato di essersi vista con Alberto e anche baciata ma, nella realtà dei fatti l'uomo ha dichiarato di essere ancora innamorato di Speranza e di voler stare con lei. "L’impressione è che volessi mantenere il piede in due scarpe" ha detto la Marcuzzi, prima di invitarlo a fare chiarezza nel suo cuore. Dunque la rottura è stata definitivamente confermata.

Finito anche il rapporto tra Gennaro Mauro ed Anna Ascione, nonostante l'uomo l'abbia cercata alla fine del programma. Le cose sembrano invece andare piuttosto bene per le coppie di Carlotta e Nello, Serena Spena e Davide Varriale, Francesca e Salvo e Nadia ed Antonio Giungo. Finita invece la storia di Sofia e Amedeo. Vi ricordiamo che alcune frasi shock sulle donne avevano fatto infuriare il pubblico di Temptation Island.