Temptation Island, è finita tra Federico e Floriana: 'Sei ridicolo, fai schifo'

Sembra definitivamente esplosa la coppia formata da Federico e Floriana: i due concorrenti di Temptation Island si trovavano in una situazione piuttosto difficile dopo i video in cui ci erano stati mostrati gli atteggiamenti piuttosto intimi tra Federico e la single Vincenza, atteggiamenti piaciuti decisamente poco a Floriana.

Dopo le polemiche per il trattamento riservato a Valentina da Tommaso, dunque, gli spettatori di Temptation Island hanno potuto assistere al secondo falò di confronto richiesto da Floriana, stavolta più che mai decisa a rompere con il suo ormai ex-fidanzato.

"Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori. Tu mi hai fatto stare come una mer*a. Io ti ho chiamato e non sei venuto, ti ho chiamato perché quello che ho visto mi ha fatto stare così male da farmi capire tutto. Non mi ami, non mi rispetti e non mi meriti. Ora tu quella ragazza te la tieni, fai schifo e sei ridicolo. Io non sono fatta per me né tu per me, perché io non lo voglio uno così. Io voglio un uomo con le palle che mi sappia difendere se parlano male di me. Un'altra come me non la troverai mai più" sono state le parole con cui la donna ha liquidato un Federico in lacrime.

Lui, però, non ci sta: "Lei non capisce che ho fatto così perché ho capito quello che provo per lei, io la amo da morire, quando mi hai chiamato per il falò io sono stato male. Tutto quello che ho vissuto lì dentro lo vorrei fare per lei. Se ho rifiutato è solo perché non volevo sempre accontentarla". Irremovibile Federica: "Voglio uscire sola. Mi ha ferito tanto, di nuovo". Vedremo, a questo punto, come si metteranno le cose per le coppie rimaste in gara.