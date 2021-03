Temptation Island, Petro Delle Piane dalla D'Urso: 'ho recitato un ruolo'

Stanno facendo molto discutere le parole pronunciate da Pietro Delle Piane da Barbara D'Urso, dove ha denunciato di aver "recitato un ruolo" in Temptation Island, lo show prodotto da Maria De Filippi.

“Temptation Island è uno show, non è la vita. Io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare?“ ha affermato tra lo stupore di Barbara D'Urso che, però, con evidente agitazione l'ha invitato ad andare avanti.

Secondo quanto riportato dal blog di Davide Maggio, tali dichiarazioni hanno provocato una certa agitazione in studio e dietro le quinte, dal momento che alcuni accordi vieterebbero agli ospiti di parlare dei programmi di Maria De Filippi nello show di Barbara D'Urso. A conferma di ciò sono arrivate anche alcune dichiarazioni della stessa Carmelita, che ha voluto fare una precisazione: "scusatemi, perché mi dicono in questo momento che devo fare una precisazione importante, leggo. Prima Pietro Delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Tempation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma... Perché non è copionato. Ma questo lo sappiamo, infatti io ho tentato, appena ho sentito la parola Temptation Island, di dire: ‘Non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai‘. E quindi se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane".

Fascino PGT, intanto, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui "contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione, che mette in dubbio l'autenticità del programma Temptation Island". La società che fa capo a Maria De Filippi "ha dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma".

Pietro Delle Piane ed Antonella Elia sono stati paparazzati insieme dopo la rottura del rapporto durante Temptation Island, e sono tornati di nuovo insieme.