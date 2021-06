Temptation Island: ecco quando partirà il programma condotto da Filippo Bisciglia

Nel palinsesto televisivo estivo, ormai da diversi anni, vi è una sola certezza, ovvero Temptation Island. Il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia partirà il prossimo 30 giugno e ci porterà nel viaggio sentimentale di 6 diverse coppie.

Uomini e donne saranno ancora una volta separati in due diversi villaggi con tentratrici e tentatori che metteranno alla prova il loro rapporto. Solo le relazioni più collaudate riusciranno a superare questa particolare esperienza.

Fra le coppie di quest'anno ci sono Floriana e Federico. I due stanno insieme da alcuni anni e hanno scelto di mettersi in gioco per riaccendere la passione ormai sopita: "Sembra quasi che mi dia per scontata, voglio capire se Federico sta con me perchè mi ama, o solo per abitudine". Troviamo poi anche la coppia formata da Jessica e Alessandro, insieme da 7 anni e andati a convivere da poco, e poi quella formata da Manuela e Stefano. I due stanno cercando di ricostruire il loro rapporto dopo il tradimento di lei. Ci saranno poi Claudia e Ste, fidanzati da oltre 4 anni, Valentina e Tommaso, fidanzati da un anno e sette mesi. Infine, Natascia e Alessio fidanzati da oltre due anni, e ora anche conviventi.

Se pensate a Temptation Island ovviamente, non potete fare a meno di pensare anche ad Antonella Elia e Pietro delle Piane, che lo scorso anno sono stati protagonisti indiscussi dell'edizione VIP del programma di Canale 5.