Temptation Island, quinta puntata: le anticipazioni del 24 Luglio

Andrà in onda stasera, 24 Luglio 2023, la penultima puntata di Temptation Island e sono già state pubblicate le anticipazioni di ciò che vedremo in onda tra qualche ora. Gli occhi sono tutti puntati su Perla e Mirko: la coppa di Rieti inizialmente sembrava abbastanza tranquilla ma Greta ha mandato in crisi Mirko.

Il flirt tra i due sembra essere chiaro ed anche Perla se ne accorgerà e manifesterà tutta la sua contrarietà, tra scatti di rabbia e qualche lacrima. Una delle fidanzate però ha anche chiesto il falò del confronto, ma non è chiaro chi.

Le coppie in gioco sono comunque quattro: Ale e Federico sono scoppiati a distanza dopo che quest’ultimo ha rifiutato il falò del confronto e lei ha chiesto di continuare il percorso senza recapitare all’ex i video che la riguardano. Ale continuerà la sua luna di miele con Lollo e Federico si avvicinerà alla single Carmen.

Qualche altra anticipazione è emersa dai filmati promozionali pubblicati sulla pagina Instagram di Temptation Island, che potete trovare in calce.