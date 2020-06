Temptation Island ritorna il 2 luglio, ecco i nomi di altre due coppie del reality show

Temptation Island ha finalmente una data ufficiale: è Witty a rivelarlo pochi giorni fa, il reality show delle coppie tornerà a partire dal 2 luglio e ci accompagnerà come sempre in un emozionante viaggio nei sentimenti dei protagonisti.

Dopo aver scoperto i nomi delle prime due coppie di Temptation Island, che sono coppie di celebrities, rispettivamente Antonella Elia ed il suo compagno l'attore Pietro delle Piane e Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso, stavolta a fare il loro ingresso nei promo dello show sono due coppie di nip, quindi l'imminente prossima edizione sarà una fusione tra famosi e poco noti.

Ma chi sono i concorrenti annunciati di recente? Si tratta di Valeria e Ciavy, insieme da quattro anni ed attualmente in crisi, che entrano per capire se la loro storia può proseguire oppure sono arrivati ad un vicolo cieco: "Lei ha sempre voluto andare a vivere insieme, mentre io temporeggio e mi invento scuse. Partecipo a Temptation per capire se sono davvero innamorato di lei", dice Ciavy, mentre Valeria si aspetta qualcosa di diverso dal loro viaggio nei sentimenti: "Lui vuole avere la sua libertà ma allo stesso tempo mi priva della mia. Vorrei che tornassimo quelli di prima...".

I due fidanzati dell'altra coppia invece sono Annamaria e Antonio, insieme da tre anni, che hanno deciso di approdare sull'isola per testare la fedeltà di Antonio, che ammette senza vergogna: "Due cose sono certe nella mia vita: che sono napoletano e che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché mi è capitato di fare dei piccoli errori. Voglio entrare a Temptation per dimostrare ad Annamaria che comunque a 33 anni ho messo la testa a posto", mentre lei affronta il problema opposto: "Lo perdono sempre perché ho paura di restare da sola. Voglio capire se Antonio è la persona adatta a me, non per l'età, proprio per l'immaturità che lui mi ha dimostrato fin'ora".

Supponiamo che vista l'incombente messa in onda delle puntate, a giorni sapremo anche chi sono le restanti coppie dello show, che solitamente sono 6. Vi terremo aggiornati, nel frattempo sappiate che sono stati rivelati alcuni nomi del prossimo Grande Fratello Vip.