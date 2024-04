Temptation Island: Selvaggia Roma è incinta! Arriva l'annuncio dell'ex volto del programma

In attesa di capire quali saranno i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, arriva una bella notizia da una delle vecchie protagoniste. Selvaggia Roma, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha infatti annunciato tramite Instagram di essere incinta.

La nuova gravidanza arriva dopo che nel settembre del 2022 aveva perso la bambina che portava in grembo.

Selvaggia Roma e Luca Teti, il suo attuale compagno, hanno confermato la gravidanza con un emozionante video pubblicato su Instagram: “Volevo condividere con voi questa gioia immensa. Siamo davvero felici. Questo nostro arcobaleno lo abbiamo aspettato con amore. Un anno e mezzo fa purtroppo per colpa di un brutto virus, perdemmo la nostra piccola Mia. A distanza di un anno e mezzo con grande felicità vi racconto un sogno che è diventato realtà. 4 mesi stupendi. Non potevo riceve di meglio, Accanto ho un uomo raro che mi ama con tutto se stesso mi è stato accanto specialmente nel momento del bisogno a saputo darmi serenità e tanto Amore. VI AUGURO DAVVERO con il cuore che il vostro arcobaleno vi raggiunga presto” si legge nel post, che come sempre ha subito fatto il pieno di like e commenti da parte dei fan, i quali si sono detti molto contenti per questa notizia.

