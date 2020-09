Temptation Island shock: le frasi sulle donne fanno infuriare il web

La scorsa puntata di Temptation Island è stata sicuramente molto forte, sia per le coppi coinvolte che per gli spettatori da casa. Le parole rivolte al genere femminile hanno infatti scatenato un'accesa polemica.

Anna in particolare ha rivelato alle sue compagne di viaggio come Gennaro non aiuta mai nelle faccende domestiche e che anzi aspetta che sia sempre una donna a fare al posto suo. Poco importa se si tratti della madre, della compagna o di una delle sue sorelle. D'altro canto Gennaro ha detto: "Io non le dico ‘fai questo’, ma ‘aiutami a fare questo’. Le donne devono fare tutto, questo però è ovvio".

Gennaro definisce poi la sua compagna come "un’arrampicatrice sociale” che vive a sue spese come un parassita e, quando Anna gli fa notate le parole piuttosto pesanti lui rincara la dose: “Lo penso davvero che sei una parassita, cosa fai ? Devi studiare, hai fatto solo un esame. Tu ti umili da sola, umili me e la mia famiglia. Quando ci sei stata per me? Io so chi sono, la mia famiglia è venuta dal niente. Per me vali zero”.

Le parole che Davide rivolge a Serena, non hanno fatto di certo infuriare meno il popolo del web. L'uomo ha infatti detto:"Fortunatamente, o sfortunatamente, ho controllo sulla sua mente e quindi le faccio fare tutto quello che voglio. L'ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente niente. Spesso quando discutiamo io l’annullo, non la ritengo degna, le dico lascia stare. Se lei vuole uscire con le amiche io magari la faccio uscire con le amiche, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo gliela distruggo la serata".