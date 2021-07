Temptation Island, Valentina umiliata da Tommaso: è polemica

Come ogni anno, Temption Island è tornato su Canale 5 portando con se un grosso quantitativo di polemiche. Il programma che mira a mettere alla prova le relazioni, tra tentatori e tentatrici, ha già perso la sua prima coppia, ovvero quella formata da Valentina e Tommaso.

I due sin dall'inizio sono sembrati una delle coppie più in bilico, non solo per la grande differenza d'età (lei 40 anni e lui 21) ma anche per la gelosia ossessiva di Tommaso che ha più volte messo in difficoltà la donna. La coppia ha deciso di fare un falò di confronto già alla seconda puntata, e la discussione che ne è nata tra i due ha scatenato un vero e proprio putiferio.

In tanti infatti non hanno visto di buon occhio il linguaggio utilizzato dal ragazzo nei confronti della sua compagna. Il faccia a faccia tra i due è a dir poco imbarazzante. Tommaso accusa Valentina di aver provato una certa simpatia per una dei tentatori e dunque, ammette, di essersi abbandonato, per ripicca a suo dire, ad alcune effusioni con la tentatrice Valentina. Il tutto chiaramente sotto gli occhi indiscreti della telecamera che ha immortalato baci e carezze sempre più spinte.

Di fronte ad un simile comportamento da parte del ragazzo, è Filippo Bisciglia a mettere alle strette la donna dicendo: "Sei una donna di 40 anni, matura. Hai visto fare delle cose e lo stai giustificando. Lo fai da fidanzata o tra virgolette da mamma? Tu sei pronta a fare finta di nulla".

A questo punto, Valentina ferita nell'orgoglio dice: "C'è un bagaglio nostro talmente importante che uscire separati è una roba forte". I due decidono comunque di lasciarsi e Tommaso, senza delusione alcuna commenta con un laconico: "Meglio così".