Temptation Island, Valentina Vignali pubblica i messaggi di Stefano

Valentina Vignali, l'ex cestita e concorrente del Grande Fratello, durante la puntata finale di Temptation Island ha lanciato una vera e propria bomba, pubblicando alcuni messaggi che Stefano le aveva mandato tra il 2017 ed il 2019, mentre stava ancora con l'ex fidanzata.

Le Stories hanno rapidamente fatto il giro del web e sono state riprese anche su Twitter. La maggior parte dei messaggi inviati da Stefano alla Vignali riguardano apprezzamenti alle sue fotografie che quotidianamente pubblico.

La Vignali ha pubblicato poco dopo un'altra Storia con tanto di didascalia in cui afferma "chissà a quante avrà scritto mentre stava con te Manu, dai su sposa Luciano e non pensarci più".

La questione tra Stefano e Manuela è stata al centro di un bollente falò dove la giovane ha schiaffeggiato l'ex fidanzato etichettandolo come "maiale, porco e deficiente". I due hanno abbandonato il reality show separati e durante il confronto finale la pugliese ha ricordato a Stefano di non averlo mai perdonato per i suoi presunti tradimenti. Poi è arrivato il ciclone Vignali e non è chiaro che tipo di ripercussioni avrà.

Qualche tempo fa Valentina Vignali ha svelato quanto si guadagna tramite Instagram, ma l'anno scorso è stata al centro di una brutta sorpresa mentre era in vacanza. La Vignali infatti ha raccontato la spiacevole avventura.