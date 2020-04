Temptation Island Vip: Giulia Cavaglià e Francesco Sole tra le coppie del reality show?

E' stato confermato anche quest'anno il programma tv Temptation Island Vip. Tra i protagonisti, potremmo presto vedere anche la coppia Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, e il suo compagno Franscesco Sole.

Qualche tempo fa avevamo parlato del ritorno di Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip, riconfermata dunque anche quest'anno come presentatrice e "mentore" dei concorrenti, che come ogni anno verranno separati in due zone differenti dell'oasi sarda dell'Is Morus Relais, e saranno tentati dalla presenza dei single.

A rivelare l'indiscrezione sulla presenza di Giulia e Francesco è stata proprio la Cavaglià, che ha dichiarato di essere pronta a mettere in discussione la storia d'amore con lo scrittore Francesco Sole, che ha conosciuto dopo la fine della sua breve relazione con Manuel Galiano, con il quale è uscita da Uomini e Donne.

Giulia Cavaglià si è spinta oltre, rivelando anche un po' il suo lato possessivo, infatti continua dicendo: " Parteciperei perché mi fido ciecamente del mio uomo se no non ci starei assieme. Al contempo mi farebbe stare male l’assenza, non poterlo toccare, vederlo tramite uno schermo quando so che è a 200 metri da me. Però lo farei, chi lo sa, mai dire mai."

E' molto propobabile dunque che quest'anno vedremo la coppia Cavaglià-Sole presentarsi all'appello di Alessia Marcuzzi per il reality show Temptation Islan Vip. Intanto, riparte Uomini e Donne dopo lo stop Coronavirus.