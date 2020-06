Temptation Island Vip: un tentatore in arrivo da Uomini e Donne, ecco chi

Nelle ultime settimane, in vista del lancio della nuova edizione di Temptation Island Vip, si stanno facendo pronostici su chi saranno le coppie partecipanti, ma anche i tentatori e le tentatrici che avranno il compito di distrarre i fidanzati.

L'ultimo rumors non ancora confermato riguarda una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, ossia l'ex corteggiatore Alessandro Basciano, non-scelta della romana Giulia Quattrociocche, che al suo posto ha scelto Daniele Schiavon, con il quale la storia è già finita. In un primo momento la De Filippi, colpita dalla sincerità del ragazzo, aveva provato a convincerlo nel rimanere come tronista, ma la ferita era ancora troppo profonda e Basciano aveva rifiutato.

Adesso però l'influencer ligure, rimasto scottato dopo il rifiuto di Giulia, sembrerebbe in lizza per il ruolo di tentatore nel reality show condotto da Filippo Bisciglia. Sarà davvero così? Intanto altre voci si stanno diffondendo riguardo la quasi certa partecipazione della coppia formata da Antonella Elia ed il compagno Pietro delle Piane, mentre si vocifera della presenza di Gemma Galgani ed il ventiseienne Nicola Vivarelli, ma ancora non c'è nulla di certo.

Intanto si è concluso anche il Trono Classico con la scelta di Giovanna Abate e gli altri tronisti Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Successivamente alla scelta Sammy e Giovanna hanno chiarito alcuni dettagli del loro percorso.