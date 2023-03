Tenebre e Ossa 2, l'attore di Kaz promette un grande approfondimento del personaggio

Dopo il trailer ufficiale della seconda stagione di Tenebre e Ossa - Shadow and Bone in lingua originale, - il casting per scegliere l'attore del "Giovane Kaz" suggerisce che il leader dei Corvi avrà un ruolo centrale in questa nuova tranche di episodi.

Così ha dichiarato Freddy Carter, interprete del personaggio, in un'intervista con Liam Crowley di ComicBook: "Penso che nel finale della prima stagione lo spettatore abbia accumulato davvero molte domande su Kaz Brekker: chi è, perché agisce in quel modo, perché è ambiguo e scortese con le persone, come mai non sembra accettare le elemosine che gli vengono date".

Al momento, le risposte sono ignote, ma Carter ritiene non lo saranno ancora per molto: "Spero che intorno alla metà della seconda stagione lo spettatore abbia una spiegazione razionale sul comportamento del personaggio". Probabilmente, il risvolto più approfondito sarà il suo passato: come ci suggerisce la presenza del "Giovane Kaz", infatti, la storia potrebbe decidere di mostrare gli eventi precedenti attraverso l'utilizzo di uno o svariati flashback. E le indiscrezioni non terminano qui: da TUDUM Netflix svelta un'anteprima dei nuovi episodi di Tenebre e Ossa 2.

L'ultima stagione si è conclusa con Kaz che aiuta Alina Starkov nella sua lotta contro il Darkling, per poi vederlo un'ultima volta mentre sale a bordo di una nave diretta a Ketterdam; dopodiché avvisa i suoi alleati che Dreesen e Pekka Rollins, rispettivamente un ricco mercante e il capobanda, sono sulle loro tracce per ucciderli. Se vogliono sopravvivere, dovranno richiedere l'aiuto dell'Heartrender Nina Zenik.

La seconda stagione di Tenebre e Ossa debutterà il 16 marzo 2023 su Netflix.