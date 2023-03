Tenebre e ossa 2, Ben Barnes sul lato oscuro del generale Kirigan

Il generale Kirigan, interpretato dall'iconico Dorian Gray Ben Barsen, è tornato più cattivo che mai nella seconda stagione di Tenebre e ossa, la serie TV Fantasy targata Netflix.

La prima stagione si chiude con la presunta morte dell'ex Shadow Summoner. Il generale Kirigan è stato attaccato da Volcra. Ma sorpresa: The Darkling è sopravvissuto ed è pronto a togliere la maschera per agire, più temuto che rispettato. Il ritorno dell'Oscuro era già stato anticipato nel trailer della serie TV basata sui romanzi di Leigh Bardugo.

Ben Barnes, ai microfoni di Deadline, ha analizzato il cambiamento del suo personaggio. Nella serie, il generale Kirigan, seppur molto nascosto, ha un punto debole: teme la solitudine. La sua più grande paura, infatti, è di passare altri 400 anni da solo.

"Questo cambiamento è abbastanza liberatorio in realtà. Era proprio ciò che stavo cercando di fare con questo personaggio", ha detto l'attore.

"Kirigan era sempre dalla parte sbagliata - ha continuato Ben Barnes - e sempre il cattivo. Nella seconda stagione, però, i suoi piani non avranno un esercito su cui fare affidamento".

L'attore, inoltre, ha sottolineato come in Tenebre e ossa 2 il generale Kirigan perderà il suo fascino e si mostrerà ai fan con un lato molto più crudo e vulnerabile.

Proprio la vulnerabilità del personaggio è uno degli aspetti che affascina maggiormente l'attore, che definisce a ogni il generale Kirigan come un abile manipolatore.

Per scoprire l'evoluzione ancora più oscura del generale Kirigan non serve altro che vedere la seconda stagione di Tenebre e ossa, disponibile in streaming su Netflix: per chi volesse addentrarsi in questo mondo tanto fatato quanto oscuro, intanto, qui c'è la nostra recensione di Shadow and Bone 2.