Tenebre e Ossa 2, casting già in corso? Online il video con il fratello di Florence Pugh

Gli ultimi rumor del web vorrebbero già in corso d'opera i casting per seconda stagione di Tenebre e Ossa, la serie Netflix tratta dai romanzi di Leigh Bardugo. A confermarlo sarebbe anche il video del provino dell'attore di Game of Thrones e fratello di Florence Pugh Toby Sebastian per il ruolo di un certo personaggio molto atteso...

[Attenzione, possono seguire SPOILER per i non lettori dei libri]

L'entusiasmo è alquanto palpabile tra i fan di Tenebre e Ossa.

Nelle ultime ore, infatti, si è velocemente sparsa la voce sui social che la produzione dello show Netflix avrebbe dato inizio ai casting per la sua nuova stagione.

A darne notizia è il noto account Film Updates, che annuncia come siano attualmente in corso i provini per il ruolo di Sturmhond, che i fan dei libri sanno essere in realtà il Principe di Ravka Nikolai Lantsov (non è detto, tuttavia, che non vengano presi due attori differenti per il "doppio" personaggio).

Stando a quanto riportato dall'account, "Nessuna decisione è stata presa, e gli attori stanno ancora facendo le audizioni".

Il tutto sembrerebbe trovare conferma considerando la presenza sui social di un video che sembrerebbe proprio il provino per il ruolo di Nikolai di Toby Sebastian, noto soprattutto per essere l'interprete di Trystane Martell nella popolare serie HBO Game of Thrones, nonché il fratello dell'attrice candidata all'Oscar Florence Pugh.

Al momento si attendono conferme ufficiali in merito, ma rimane tanta curiosità per i possibili nuovi interpreti. Voi chi vorreste vedere nella seconda stagione dello show Netflix? E cosa ne avete pensato della prima stagione di Tenebre e Ossa? Fateci sapere nei commenti.