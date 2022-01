Tenebre e Ossa 2, i Corvi sono finalmente al completo nelle nuove foto condivise dal cast

Il cast di Tenebre e Ossa ha appena mostrato ai propri fan una reunion epocale, se di reunion possiamo parlare: per la prima volta possiamo infatti vedere tutti insieme in una foto i membri dei Corvi!

Come confermato la scorsa settimana con un annuncio ufficiale, le riprese di Tenebre e Ossa 2 sono iniziate, e i nuovi membri del cast sono stati presentati. Tra questi vi era anche l'interprete ultimo membro dei Corvi (i protagonisti della duologia spin-off Sei di Corvi, per l'appunto), Jack Wolfe, che nella seconda stagione della serie Netflix vestirà i panni di Wylan Hendricks.

E mentre non sappiamo quando avremo occasione di vedere il gruppo al completo all'interno della narrazione, fuori dal set una reunion dei Corvi c'è già stata, e nelle foto condivise dagli stessi attori su Instagram è possibile vedere per la prima volta insieme tutti e sei i componenti della banda da Kaz a Inej a Nina e Matthias, per finire con Jesper e Wylan.

"Da qualche parte nella Corte di Ghiaccio Jarl Brum sta piangendo lacrime amare nella sua minestra. Il gruppo è al completo!" scrive l'autrice dei libri Leigh Bardugo ricondividendo la polaroid sul suo profilo Instagram "Grazie ragazzi per aver postato queste foto, vedervi tutti insieme significa tutto per me".

Non è ancora noto quando i nuovi episodi dello show approderanno su Netflix, ma nell'attesa potete sempre dare un'occhiata a tutto ciò che sappiamo su Tenebre e Ossa 2.