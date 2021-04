Tenebre e Ossa 2, cosa sappiamo sulla seconda stagione: trama, uscita e cast

La serie Netflix Tenebre e Ossa prende spunto dalla fortunata saga fantasy della scrittrice statunitense Leigh Bardugo e di certo non ha deluso le aspettative dei fan. Vediamo, però, se ci sarà anche una seconda stagione.

Attualmente non c'è ancora alcuna notizia ufficiale riguardante un rinnovo della serie per una seconda stagione, anche se stando a una recente dichiarazione del team creativo di stagioni potrebbero essercene ben 4. Il sito What's On Netflix, tuttavia, assicura che la serie sarebbe stata già rinnovata in anticipo per una seconda stagione da parte di Netflix, come già accaduto per altre serie come Bridgerton e The Witcher. Certamente un rinnovo ufficiale non sorprenderebbe, dato che i primi episodi sono serviti soltanto a introdurre al pubblico il mondo dei Grisha, di Ravka e della prodigiosa protagonista Alina Strakov.

Se la serie venisse rinnovata, la seconda stagione potrebbe arrivare su Netflix circa 18 mesi dopo la prima, quindi nell'autunno del 2022. Si trattano di tempistiche provvisorie dato che purtroppo con la pandemia non si possono fare progetti a lungo termine.

Nella seconda stagione di Tenebre e Ossa sicuramente rivedremo quasi tutti gli attori già conosciuti nella prima stagione: Jessi Mei Li nei panni di Alina, Ben Barnes nei panni de L'Oscuro, Freddy Carter come Kaz, Amita Suman come Inej, Kit Young nel ruolo di Jesper e Archie Renaux come Mal. Allo stesso modo, dovremmo rivedere anche Danielle Galligan e Calahan Skogman nei panni rispettivamente di Nina e del drüskelle fjerdiano Matthias.

In conclusione vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa.