Tenebre e Ossa 2: le differenze principali con i romanzi della saga

Poco tempo fa è stato condiviso il trailer di Tenebre e Ossa 2, la serie Netflix basata sui romanzi fantasy di Leigh Bardugo che da oggi 16 marzo è tornata sulla piattaforma con la sua seconda stagione.

A differenza della prima stagione, che non si distaccata troppo dal materiale originale, i nuovi episodi dello show hanno invece spaziato tra i contenuti di ben quattro titoli diversi, andando ad apportare alcuni importanti cambiamenti alla trama generale.

Ad esempio in Siege and Storm, il secondo libro del Grishaverse, il corsaro Sturmhond (Patrick Gibson) non usa i Corvi per ottenere informazioni sulla posizione di Alina ed i Corvi non fanno nemmeno parte del racconto. Tutto ciò che coinvolge i Corvi nella seconda stagione di Shadow and Bone è opportunamente caotico e gli eventi che hanno a che fare con il rovesciamento di Pekka Rollins (Dean Lennox Kelly) nella prima metà della stagione è in realtà preso direttamente dai libri.

Inoltre, Baghra (Zoë Wanamaker) è piuttosto diversa sotto molti aspetti. Per prima cosa, nel libro il Darkling ha accecato sua madre e mentre la tiene ancora prigioniera non le taglia un dito né usa le sue ossa. Anche Baghra muore nei libri, ma con un impatto minore rispetto allo spettacolo. Per quanto riguarda la nazione di Shu Han, quest'ultimo è un luogo spesso menzionato ma mai effettivamente visitato nella serie principale dei libri. È una trama inventata interamente per la serie, apparentemente solo per dare ad alcuni personaggi più cose da fare e per mostrarci più del mondo.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Netflix ha rilasciato i primi 7 minuti di Tenebre e Ossa 2.