Tenebre e Ossa 2, eccolo qui: è arrivato il Trailer ufficiale della seconda stagione!

Per chi avesse già visto l'anteprima di Shadow and Bone lo scorso Settembre, riconoscerebbe alcuni dei volti che compaiono nel trailer ufficiale di Shadow and Bone Stagione 2.

Il trailer inizia: una minacciosa nube si avvicina, spaventando un villaggio intero. Dopo poco, emerge una figura dalle tenebre, ed è proprio lui:

"È Kirigan".

Con dei graffi molto profondi sul viso, il personaggio oscuro è tornato. Con lui, la notizia che il "Darkling ha creato un esercito fatto di ombre". Tali parole sembrano spaventare enormemente gli uditori, soprattutto quando si rendono conto che "Kirigan ha condannato il paese all'oscurità".

A tale minaccia, Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li) capisce che deve "distruggerlo, per il bene comune".

"Avventura, pericolo", queste le parole che rappresentano la seconda stagione di Shadow and Bone. Ma per superarli, la protagonista è messa davanti ad una domanda: "Sei disposta a sacrificare quello che ami di più?".

Una domanda esistenziale e tremenda, ma d'altronde la nuova entry Lewis aveva definito folle Shadow and Bone 2, quindi c'era d'aspettarselo. Come si vede dal trailer, la serie approderà in streaming su Netflix il prossimo 14 Marzo. C'è poco meno di un mese d'attesa per la seconda stagione.

Cosa ne pensate del trailer? Vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti!