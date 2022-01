Tenebre e Ossa 2, iniziano le riprese: ecco i nuovi membri del cast!

Finalmente novità da Ravka e dintorni! Come promesso da Leigh Bardugo, le riprese della seconda stagione di Tenebre e Ossa sono iniziate, e sono stati resi noti anche i nuovi interpreti della serie Netflix. Conosciamoli insieme.

Buone nuove dal Grishaverse, dato che abbiamo ora degli aggiornamenti su Tenebre e Ossa 2!

La seconda stagione della serie fantasy di Netflix basata sugli omonimi romanzi di Leigh Bardugo è attualmente in fase di sviluppo, e con dei nuovi post su Instagram (che trovate in calce alla notizia) sono gli attori stessi a farci sapere che si trovano già sul set, e con loro ci sono anche i nuovi membri del cast!

Lewis Tan (Mortal Kombat, Deadpool 2), Anna Leong Brophy (Back, Traces), Patrick Gibson (The OA, Tolkien) e Jack Wolfe (The Witcher, Inside No. 9) si uniscono infatti alla banda, mentre tra i registi dei nuovi episodi troviamo Bola Ogun (Lucifer, Legacies), Laura Belsey (The Flash, Menifest), Karen Gaviola (Lost, Empire) e Mairzee Almas (Tenebre e Ossa, Outlander).

Intanto, sapevamo già che il resto del cast principale farà ritorno, mentre Danielle Galligan (Nina Zenik), Calahan Skogman (Matthias Helvar) e Daisy Head (Genya Safin) sono stati promossi a series regular.

Ma vediamo insieme quali saranno i personaggi interpretati dalle new entry:

Lewis Tan sarà Tolya Yul-Bataar mercenario membro della ciurma del Capitano Sturmhond.

Anna Leong Brophy sarà Tamar Kir-Bataar sorella gemella di Tolya e anch'essa membro della ciurma di Sturmhond.

Patrick Gibson sarà Nikolai Lantsov, Principe di Ravka, il secondogenito della famiglia Lantsov.

Jack Wolfe sarà Wylan Hendricks, il sesto e più giovane membro dei Corvi.

E voi, che ne pensate di queste nuove aggiunte? Fateci sapere nei commenti.