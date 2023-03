Tenebre e Ossa 2, Jessie Mei Li parla dell'inversione 'oscura' di Alina Starkov

Dopo che Ben Barnes ha dichiarato di aver reso Kirigan "più interessante" in Tenebre e Ossa 2, stavolta è l'attrice Jessie Mei Li a parlare del suo personaggio: in particolare, ha analizzato l'inversione "oscura" che caratterizzerà sempre più Alina Starkov nei prossimi episodi.

"Un grande tema della seconda stagione" ha dichiarato Me Li, "è proprio il trauma. Appare evidente come gli eventi della prima stagione abbiano influenzato Alina nel profondo. D'altronde anche nella vita vera è evidente come le percentuali di luce e oscurità, scelte buone e scelte cattive influenzino radicalmente le nostre esperienze".

Eppure, la soddisfazione per il suo ruolo rimane alta: "È stato davvero interessante poter esplorare questo personaggio, il quale, pur avendo un'alta moralità e una gentilezza intima nel suo cuore, non è certo infallibile. La considero anche come una persona che ha risentito molto delle terribili disgrazie subìte in passato". Come mostrato nel finale della seconda stagione di Tenebre e Ossa, infatti, Alina usa il Taglio di origine oscura per eliminare un suo avversario. "Il finale della stagione precedente ci proietta verso tutto ciò che accadrà in futuro. Quando ho letto la nuova sceneggiatura, ho pensato: 'Okay, come ci arriveremo?' Creare un arco di trasformazione del genere non è certo facile, perciò spero che gli spettatori si entusiasmino nel seguire il percorso di Alina".

Classe '95, Jessie Mei Li è conosciuta anche per aver partecipato al film Ultima notte a Sosho, oltre al cortometraggio Travelooper e le serie televisive Shorflix, Strangers e Prigionieri di viaggio. In Italia è doppiata da Margherita De Risi (Tenebre e ossa) e Arianna Venditti (Ultima notte a Soho).

Non ci resta che scoprire tutte le sue interpretazioni future del celebre personaggio. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Tenebre e Ossa 2.