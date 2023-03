Tenebre ed Ossa 2, Kit Young su Jasper: 'Ha un trauma da superare'

Molto spesso le saghe fantasy utilizzano la loro ambientazione e le loro storie per raccontare qualcosa di più capace di radicarsi nella vita di tutti i giorni. Secondo Kit Young, interprete di Jesper in Shadow and Bone, anche nella serie succede qualcosa di questo tipo.

Il giovane attore ha paragonato la natura del suo personaggio ad un coming out. "Jesper è piuttosto unico nel Grishaverse in quanto è l'unico Grisha segreto" ha raccontato, riferendosi alle sue capacità e alla sua natura. Jesper è un Durast, un titolo Grisha che rientra nell'ordine Materialki di coloro che possono manipolare la materia, questo chiarisce quanto la situazione sia "anomala" rispetto all'ordinario.

I personaggi hanno tutti una propria natura specifica ed una propria dimensione. Per arricchirla Ben Barnes ha detto di aver cercato di rendere più interessante Kirigan in Tenebre ed Ossa 2. "In un certo senso è come una festa di coming out privata. Penso che sia davvero in un viaggio alla scoperta di sé in quel modo", ha raccontato Young, approfondendo un tema a lui così caro. "Ha le sue ragioni per nascondere questa parte di se stesso e il suo tipo di trauma familiare personale non l'ha mai veramente superato".

Per approfondire qualcosa in più riguardo la serie vi sveliamo quali sono le differenze tra Tenebre ed Ossa 2 e i romanzi della saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!