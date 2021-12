Tenebre e Ossa 2, Leigh Bardugo conferma: 'Scelti gli attori, a breve inizieremo a girare'

L'autrice di Tenebre e Ossa Leigh Bardugo ha confermato che i casting per la seconda stagione sono già avvenuti, e che non manca molto all'inizio delle riprese.

Dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo per una seconda stagione di Tenebre e Ossa, ci eravamo lasciati con dei leak dei video dei casting di Nikolai, uno dei personaggi principali dei prossimi episodi.

Al momento purtroppo non sappiamo ancora chi sia stato scelto per il ruolo, ma sappiamo che sì, l'interprete giusto è già stato trovato, assieme a quelli per gli altri ruoli principali della seconda stagione.

A darcene conferma è Leigh Bardugo in persona, l'autrice dei libri di Tenebre e Ossa, che in una newsletter ribadisce quanto lasciato trapelare da Ben Barnes recentemente durante una convention con i fan.

"Eeeee siccome Ben ha sputato il volcra... Posso dirvi che sì, abbiamo trovato il nostro principe corsaro! L'interprete di Nikolai Lantsov è stato scelto, come anche gli altri personaggi principali della seconda stagione. Inizieremo presto a girare, e stiamo già programmando una visita sul set così che io possa incontrare tutti di persona (e probabilmente scoppiare di nuovo a piangere, perché è così che faccio). V prometto di condividere quante più notizie possibili, e di fare tantissime foto questa volta!".

E voi, quanto hype avete per la nuova stagione? Intanto vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa.