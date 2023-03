Tenebre e Ossa 2, Netflix rilascia i primi 7 minuti della seconda stagione!

Lo scorso Febbraio Netflix rilasciava il trailer ufficiale di Tenebre e Ossa 2. La storia si stava scurendo sempre di più... letteralmente: una nube minacciosa si avvicinava, pronta a inghiottire chiunque provi ad opporsi.

Il trailer aveva già suscitato grandi pretese da parte del pubblico, che aspetta ansiosamente il rilascio della seconda stagione. Il debutto della serie è vicino, anzi, vicinissimo: Tenebre e Ossa - Stagione 2 approderà su Netflix domani 16 Marzo 2023.

Per rispondere, forse, alle richieste dei fan, o per dare un assaggio generale della nuova stagione, Netflix ha deciso di mostrare già i primi 7 minuti dello show. Il secondo capitolo di Tenebre e Ossa è davvero folle come anticipato da Lewis Tan, nonché new entry della serie? Difficile dire da così pochi minuti.



Ma soprattutto, ci sarà davvero un approfondimento del personaggio di Kaz, come anticipato da Freddy Carter (nonché l'attore che lo interpreta) con la seguente dichiarazione: "Spero che intorno alla metà della seconda stagione lo spettatore abbia una spiegazione razionale sul comportamento del personaggio"?

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa. E per concludere, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della scelta di anticipare i primi 7 minuti della serie!