Tenebre e Ossa 2, quando esce la nuova stagione su Netflix? Le possibili date

Ispirata alla saga letteraria del Grishaverse inaugurata dalla penna di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa è una serie d'ambientazione fantasy che nasconde una grande allegoria della Russia zarista e poi sovietica. Una scommessa riuscita per Netflix, che ha rinnovato lo show per una seconda stagione di cui sono già iniziate le riprese: quando esce?

Nonostante i molti che non hanno ancora avuto il piacere di immergersi nel nuovo titolo Netflix, avevano esultato a gran voce i ben 55 milioni di account raggiunti con questa scommessa del gigante dello streaming, che non rivela mai le statistiche di visualizzazione a meno che non siano veramente degne di note. Avevano esultato quando era stata ufficializzata la seconda stagione di Tenebre e Ossa, premiando quella di Netflix come una scommessa vinta e in grado, per le sue ambientazioni fantasy e leggermente post-apocalittiche – anche se calate in tutt’altra epoca – di fare concorrenza a La Ruota del Tempo di Prime Video.

Tratto dalla prolifica saga di romanzi di Leigh Bardugo, il Grishaverse immagina un grande regno – quello di Ravka, ispirato all’Impero Russo – diviso a metà da una gigantesca coltre di fumo, la Faglia, che rende impossibile collegamenti e comunicazioni fra le due metà del Paese, ricorda a tratti la Cortina di Ferro di memoria novecentesca ed è abitata da terribili creature che rendono impossibile il passaggio. La Faglia è stata creata secoli prima dall’Eretico Nero, un potente grisha, persone con poteri speciali addestrate per controllare la magia e i quattro elementi.

Ma dove c’è il Male, c’è sempre un prescelto che si profetizza lo sconfiggerà: in questo caso l’Evocaluce, un grisha positivo che rompendo la diffidenza degli umani nei confronti della sua specie, sfrutterà il potere del bene e della luce per distruggere la Faglia. Nel corso della stagione farà la sua comparsa una giovane orfana che sembra combaciare con la profezia, cosa che la farà cadere vittima degli interessi di Aleksander Kirigan, il Generale Nero che dietro la promessa di rompere la diffidenza nei confronti dei grisha, nasconde in realtà ben altre mire e un passato oscuro e secolare.

Quindi fantasy, ma anche Palazzi D’Inverno e Guerra Fredda. C’è un po’ di tutto e ben amalgamato in questa serie che ha da poco iniziato le riprese di Tenebre e Ossa 2. Se la prima stagione adattava il primo romanzo omonimo della trilogia di Bardugo, cui sono poi seguiti altri romanzi spin-off, questo secondo si appoggerà ad Assedio e Tempesta, cosa che rende poi molto probabile una terza stagione – forse neanche quella conclusiva, visti gli spin-off – tratta da Rovina e Ascesa. Il cast è pronto e le riprese sono iniziate per questo nuovo blocco di episodi della durata di 50 o 60 minuti che, se dovesse ricalcare la stagione precedente, ammonterebbe a 8 puntate.

Alcuni sostengono saranno pronti già per l’estate, ma considerando che le riprese sono iniziate da una settimana circa, i tempi naturali di fine ciak e la successiva fase di post-produzione, crediamo più verosimile una distribuzione verso l’inizio della stagione autunnale o la fine del 2022, sempre ammesso che non sorgano nuove complicanze dovute alla pandemia. Conoscevate questa serie? La recupererete? Ditecelo nei commenti!