Tenebre e Ossa 2, quando uscirà la seconda stagione su Netflix?

L'attesissima serie fantasy targata Netflix, Tenebre e Ossa, adattata dalla serie di libri GrishaVerse di Leigh Bardugo, ha conquistato il pubblico attirando i fan nel mondo di Ravka e ora tutti aspettano di scoprire come la storia procederà nella seconda stagione.

La prima stagione di Tenebre e Ossa è basata sul primo libro della trilogia omonima di Bardugo, ancora non è arrivato il rinnovo ufficiale per una seconda stagione ma probabilmente è solo questione di tempo.



La serie secondo alcuni potrebbe essere la risposta di Netflix a Game of Thrones e i libri di Bardugo hanno già un'enorme base di fan. Inoltre lo spettacolo ha almeno altri quattro libri da adattare: il secondo e il terzo libro della trilogia, Assedio e tempesta e Rovina e Ascesa e dalla dilogia Sei di corvi e Il regno corrotto.



Dando per scontato il rinnovo, sembra che dovremmo aspettare un po’ prima di vedere un'altra stagione dato che la prima è stata una produzione enorme, girata a Budapest e dintorni, in Ungheria, e le riprese sono state logisticamente complicate anche prima che la pandemia globale rallentasse e bloccasse la maggior parte delle produzioni.

La seconda stagione di Tenebre e Ossa potrebbe arrivare alla fine del 2022 o all'inizio del 2023. Ma il 2023 sembra sicuramente l’anno più probabile a causa di tutti i numerosi ritardi di produzione che l'industria televisiva ha dovuto affrontare recentemente.



Durante la promozione della prima stagione, il cast e la troupe hanno espresso entusiasmo per le stagioni future e per ciò che è in serbo per i loro personaggi. Bardugo ha detto a ELLE che il suo desiderio è che tutti e sette i libri del Grishaverse fossero adattati. "Voglio vedere l'intera storia, e so che è pazzesco. So che è improbabile. E non penso che ci vorrebbero sette stagioni per farci superare sette libri. Mi piacerebbe vedere l'intera storia svolgersi. Penso sarebbe qualcosa di speciale ", ha detto l'autrice.



A voi è piaciuta la prima stagione di Tenebre e Ossa? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Tenebre e Ossa e una curiosità sul perché il progetto Netflix di Tenebre e Ossa stava per saltare.